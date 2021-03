Nazionali – Kolarov out a sorpresa dai convocati dalla Serbia per le qualificazioni ai Mondiali

Arriva una notizia a sorpresa dalle convocazioni delle varie Nazionali per la sosta del prossimo 24 marzo. Inizieranno infatti i match per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, in programma in Qatar nel 2022 e dunque i campionati subiranno uno stop.

Come riportato dal quotidiano kurir.rs il CT della Serbia Dragan Stojković ha escluso dai convocati il capitano Alexander Kolarov per le gare contro Repubblica d’Irlanda, Azerbaigian e Portogallo. Il difensore dell’Inter negli ultimi impegni delle Nazionali non era al meglio fisicamente ed ha saltato le gare di UEFA Nations League: un episodio – insieme allo scarso utilizzo in maglia nerazzurra – che ha sicuramente condizionato le scelte di Stojković.

