I nerazzurri in Nazionale: Lautaro titolare, sconfitta agrodolce per Sanchez e Vidal

Dopo aver analizzato la serata di Kolarov e Lukaku, oltre al possibile inserimento di Sensi tra i titolari per Polonia-Italia, bisogna dare un’occhiata a ciò che è successo nella nottata in Sud America, dove hanno giocato con le rispettive nazionali altri 3 nerazzurri (più uno trasferitosi da poco): si tratta di Lautaro Martinez, Alexis Sanchez ed Arturo Vidal.

L’attaccante argentino è partito da titolare contro l’Ecuador, per poi essere sostituito al 76′ da Alario: la sfida si è conclusa con la vittoria dell’Albiceleste grazie ad un gol di Leo Messi. Il Cile di Vidal e Sanchez, invece, è stato sconfitto per 2-1 dall’Uruguay di Diego Godin: l’ex United, però, è riuscito a siglare il momentaneo 1-1. Entrambe le sfide erano valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

