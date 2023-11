Dopo la scelta di rimanere in silenzio prima di Inter-Roma, Simone Inzaghi torna a parlare per presentare il prossimo avversario, ovvero l’Atalanta che domani ospiterà i nerazzurri alle ore 18:00. Questi i principali temi toccati dal tecnico piacentino ai microfoni di Inter TV:

ATALANTA – “La conosciamo, sarà una partita impegnativa: ha un ottimo allenatore, un’ottima società e sta ottenendo risultati anche in questo campionato. Dovremo tenere molto alta la concentrazione e mantenere la lucidità avuta nelle ultime partite. Affrontiamo una squadra con qualità tecniche e fisiche”.

DIFESA FONDAMENTALE – “Nelle ultime partite abbiamo fatto bene a livello difensivo. Domani i ragazzi saranno sollecitati e bisognerà essere bravi a soffrire tutti insieme in alcuni momenti della gara. Si incontrano due squadre che hanno fisicità e tante armi. La partita di per sé offre tantissimi stimoli, l’Atalanta ha preso pochissimi gol e neanche uno in casa. Stanno mettendo tantissima attenzione nella fase difensiva, ma è sempre stata una squadra che non concede tantissimo. Dovremo essere bravi su quest’aspetto”.

THURAM – “Marcus è stato bravo, ma è dal 13 luglio che tutti i ragazzi stanno lavorando molto bene. Davanti mettiamo sempre il “noi”, non l'”io”. Stanno lavorando bene, di gruppo. Marcus si è inserito nel migliore dei modi grazie all’aiuto di tutti, secondo me ha ancora margini di miglioramento: deve continuare a crescere come sta facendo ogni giorno in allenamento“.