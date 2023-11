Le big della Serie A candidate per lo scudetto continuano a sfidarsi anche sul calciomercato. Detto del duello fra Inter e Juventus per accaparrarsi due big del nostro campionato, il club nerazzurro ha intrapreso anche un derby di mercato con il Milan per un talento dello Schalke 04.

Si tratta di Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 che si sta mettendo in mostra nella seconda divisione tedesca con il club di Gelsenkirchen, che punta a riconquistare rapidamente la Bundesliga. Lo riporta Gianluigi Longari di Sportitalia.

“Non è un mistero che il Milan stia lavorando con fiducia e qualità nella rincorsa al diciassettenne Assan Ouédraogo dello Schalke. Se i rossoneri sono ben posizionati, possiamo però aggiungere che la concorrenza non manchi di certo e trovi sponda anche sul fronte della nostra serie A. L’Inter la squadra più attiva nell’apprezzamento nei confronti del classe 2006, che nelle ultime settimane è stato osservato anche da club da sempre molto attenti allo scouting come Lipsia, Arsenal e le onnipresenti Barcellona e Real Madrid“.