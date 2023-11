Domenica è in programma il Gran Premio di Formula Uno a Interlagos, in Brasile. Per l’occasione, l’ex calciatore nerazzurro Adriano si è recato in pista oggi per le prove libere. A rubare l’attenzione, però, è stato il look scelto dall’Imperatore, che ha fatto impazzire gli interisti: maglia nerazzurra e video postato direttamente sul suo profilo X.

Olha eu aqui !! pic.twitter.com/fdlsfIreKG — Adriano Imperador (@A10imperador) November 3, 2023