L’ultima vittoria dell’Atalanta contro l’Inter risale a quasi cinque anni fa: era l’11 novembre 2018, la Beneamata era guidata da Luciano Spalletti e perse malamente 4-1. Parte da qui la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara di domani contro la squadra di Inzaghi.

LA PARTITA – “La tradizione ultimamente non è proprio positiva, ma bisogna limitarsi alla partita di domani. Giochiamo contro la squadra più forte, sia per risultati che per prestazioni, tanto in campionato quanto in coppa. Ma anche noi siamo in un buon momento, mi auguro sia una gara di livello. Con l’Inter abbiamo sempre fatto partite, anche perdendo e pure in Coppa Italia, che ci hanno lasciato la sensazione di essere vicini a una squadra forte“.

LA CRESCITA DELL’INTER – “Loro sono indubbiamente cresciuti dalla finale di Champions dell’anno scorso. E quest’estate hanno inserito tantissimi giocatori, una decina. Thuram ha cambiato il loro modo di attaccare, rispetto a Lukaku e Dzeko ha altre caratteristiche. Con Lautaro formano una coppia diversa, ma mantengono la stessa prolificità. Ci misuriamo con i primi in classifica, sicuramente è un test di grande prestigio“.

SCALVINI E SCAMACCA – “Per Scalvini serve aspettare l’allenamento di oggi: ieri stava molto meglio, diciamo che siamo 60-40%. Su Scamacca c’è stata un’esaltazione notevole dopo la partita di Empoli, ma io credo servano molte più partite per dare giudizi attendibili“.