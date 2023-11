Qui Appiano: le ultime sulle condizioni di Arnautovic e Cuadrado

L’Inter ha svolto una seduta pomeridiana ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, in programma domani al Gewiss Stadium (ore 18). I nerazzurri rimarranno in ritiro nel centro sportivo e raggiungeranno Bergamo domani.

Oltre a provare le ultime situazioni tattiche in vista del confronto con Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi ha avuto modo di riaccogliere (parzialmente) in gruppo Marko Arnautovic. L’austriaco, assente dal 24 settembre per infortunio, ha svolto infatti la prima parte dell’allenamento con i compagni.

Nessuna speranza, però, in vista dell’Atalanta: l’ex Bologna punta alla convocazione (a questo punto molto probabile) per la trasferta di Salisburgo di mercoledì 8 novembre, approfittando della giornata di domani per migliorare la condizione atletica.

Interamente a parte, invece, la seduta di Juan Cuadrado, ancora alle prese con l’infiammazione ai tendini che sta gradualmente migliorando. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana, quando si capirà se riuscirà a tornare in campo prima della nuova sosta nazionali, dunque tra Salisburgo e Frosinone.