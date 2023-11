Inter, ecco di nuovo Samardzic. Doppio duello con la Juve in vista?

La sessione di mercato invernale inizierà il prossimo gennaio, ma i top club di Serie A sembrano avere già molto idee in testa, proiettate anche già alla prossima estate. E in casa Inter sembra poter tornare di moda una vecchia idea estiva: Lazar Samardzic, già a un passo dai nerazzurri.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il serbo non sarebbe mai uscito dai pensieri dell’Inter, nonostante quanto sia accaduto con il padre. Visto il poco spazio trovato da Klaassen e Sensi, entrambi in scadenza a giugno, Samardzic potrebbe tornare a essere un’opzione concreta, anche per non lasciarlo alla Juventus, molto interessata al giocatore già a gennaio.

I bianconeri hanno necessità di investire subito (causa le defezioni di Pogba e Fagioli), mentre l’Inter può permettersi di riflettere più sul lungo periodo, ma il duello per Samardzic potrebbe infiammarsi presto. Soprattutto se a gennaio i nerazzurri riuscissero a piazzare uno tra Sensi e Klaassen.

Così come è i due club si ritroveranno quasi sicuramente a contendersi (questo sicuramente per l’estate) Piotr Zielinski del Napoli. Il polacco non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza, e sia Inter che Juventus sarebbero pronte a offrirgli un ingaggio importante. Se il duello sul campo sta tornando a infiammarsi, anche quello sul mercato è pronto a raddoppiare..

L’opinione di Passione Inter

Il mancato arrivo di Samardzic è uno dei grandi rimpianti del mercato estivo dell’Inter. Riuscire ad acquistarlo ora metterebbe un cerotto importante, ma è chiaro che l’interesse della Juventus rischia di complicare ulteriormente l’operazione. Stesso discorso per Zielinski: a parametro zero sarebbe un altro colpo oculato della dirigenza nerazzurra, ma i bianconeri non vorranno certo stare a guardare, vista anche la presenza di Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli.