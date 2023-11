Retroscena Zielinski: “Già richiesto”. La sua risposta

Piotr Zielinski è uno dei possibili colpi a zero sul taccuino dell’Inter per la prossima estate, qualora scegliesse di non prolungare il suo vincolo con il Napoli in scadenza al 30 giugno 2024, dopo sette stagioni di permanenza.

Come sappiamo, sul centrocampista polacco è forte anche la concorrenza della Juventus, che preferirebbe però prenderlo a gennaio per sostituire Pogba e Fagioli. Il club nerazzurro, tuttavia, oltre a un’importante offerta economica da circa 4 milioni netti, potrebbe far valere anche una stima datata nei suoi confronti. Come ha dichiarato Matteo Moretto a SOS Fanta, infatti, Zielinski non piace all’Inter da oggi.

“È vero che l’Inter è attenta alla situazione in caso si liberasse a zero. Era attenta già tempo fa, poi il giocatore decise di rimanere a Napoli. C’è una trattativa in essere per il rinnovo, ma bisogna stare attenti ai movimenti a centrocampo dell’Inter. Mkhitaryan da ciò che ho capito rinnoverà, ma occhio ad alcune pedine da qui a giugno dei nerazzurri“.