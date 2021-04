Niente da fare per D’Ambrosio: è ancora positivo

Domani sera si torna in campo dopo ben tre settimane di stop: l’Inter sarà ospite del Bologna per la 29^ giornata di Serie A, con l’obiettivo di riprendere il cammino dove è stato interrotto e mantenere la testa della classifica. Sono stati giorni complicati per la squadra di Antonio Conte, colpita dal Covid dopo la trasferta di Torino ed in apprensione per i giocatori convocati dalle rispettive nazionali.

Tre dei quattro calciatori risultati positivi sono tornati negativi, ovvero Samir Handanovic, Matias Vecino e per ultimo Stefan De Vrij. All’appello manca soltanto Danilo D’Ambrosio, il primo nerazzurro ad aver avuto il tampone positivo lo scorso 16 marzo. Il difensore nerazzurro sta bene, scrive la moglie Enza De Cristofare su Instagram, ma non si è ancora negativizzato. Conte lo aspetta per lo sprint finale.

