I numeri non mentono mai. Il calcio è una materia soggettiva e soggetta ai gusti personali, vero, ma c’è anche una parte che si estranea da questo discorso, quella relativa alle statistiche. I dati numerici non possono essere messi in discussione: la matematica non è un’opinione, è risaputo.

Ed ecco allora che Lautaro Martinez è l’attaccante più decisivo di tutta la Serie A nel 2023, lo dicono i numeri: come riporta il Corriere della Sera, il Toro nel corso dell’anno solare ha partecipato a 23 reti (19 gol e 4 assist). Nessuno come lui. Per il momento si trova anche in cima alla classifica marcatori, dove guarda tutti dall’alto verso il basso: l’argentino è a quota 5 centri, seguono Giroud e Vlahovic a 4 e subito dopo Osimhen (3), il miglior bomber dello scorso campionato (26 sigilli).

Lautaro ha quindi un doppio obiettivo in questa stagione: conquistare la seconda stella e il titolo di capocannoniere della Serie A.