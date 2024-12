Nuova finestra di mercato per il Mondiale: DATE e come funziona

La prossima estate sarà del tutto inedita dal punto di vista calcistico perché si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio il primo Mondiale per Club a 32 squadre. Ciò comporterà un allungamento della stagione per le varie società partecipanti che dovranno fare i conti con la gestione delle proprie rose visto che si gioca in estate, ovvero il momento in cui i giocatori si trasferiscono con il mercato.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport questa mattina, la FIFA ha ideato una nuova mini sessione di mercato che durerà dal 1 al 10 giugno per consentire ai club iscritti al Mondiale di poter registrare qualche colpo in entrata utile per questa competizione.

Normalmente infatti la sessione di mercato avrebbe aperto in data 1 luglio e ad esempio nel caso dell’Inter un anno fa non avrebbero potuto partecipare al Mondiale due giocatori come Zielinski e Taremi presi a zero già nei mesi precedenti ma che sono stati tesserati ufficialmente sono ad inizio luglio.

Quest’estate non sarà così perché le varie società del Mondiale per Club potranno fare mercato nei primi 10 giorni di giugno in modo da completare il proprio organico prima di presentare una lista di giocatori convocati per il torneo da minimo 26 elementi e massimo 35 (prima ci sarà una maxi pre-lista di 50 giocatori).