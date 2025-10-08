La nuova SCELTA di Chivu cambia il futuro di Bisseck

Tra le priorità affrontate con il suo approdo sulla panchina dell’Inter, Cristian Chivu ha da subito cominciato a lavorare sulla fase difensiva dei nerazzurri. I troppi gol subiti la scorsa stagione hanno portato ad un ripensamento complessivo dell’atteggiamento non solo dei tre difensori, ma di tutta la squadra in fase di non possesso.

Da questi presupposti è nata l’insistenza dell’allenatore su alcuni punti cardine: dall’aggressività degli attaccanti ai primi portatori avversari, ad una linea difensiva decisamente più alta rispetto al passato. Una rivoluzione che sta cominciando a portare i suoi frutti e che è stata senz’altro accelerata dall’innesto in rosa di un difensore forte nei duelli individuali e veloce come Akanji.

Un altro difensore che potrebbe risultare fondamentale in questo percorso è Yann Bisseck. Il difensore tedesco ha vissuto un periodo complicato all’inizio di questa stagione, soprattutto in occasione del match perso contro l’Udinese. Chivu, però, è intenzionato non solo a concedergli anche chance, ma a farlo diventare centrale nel suo nuovo corso.

Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore vede in Bisseck un difensore moderno, dotato di “mezzi fisici e forma mentis” adatti alla sua idea di gioco aggressiva. Il classe 2000, per il quale l’Inter ha rifiutato proposte importante dalla Premier League la scorsa estate, potrebbe pure cambiare ruolo nel tempo e diventare un centrale a tutti gli effetti della difesa a tre, lasciano il ruolo di braccetto di destra.