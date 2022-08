Nuovo San Siro, Inter e Milan ottimiste, ora tocca al Comune

Le novità per la costruzione del nuovo impianto

Piccoli passi avanti, forse, per la costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan a Milano. Dopo settimane e mesi di stallo, con i club che iniziavano a valutare l'opera fuori dal loro storico comune di appartenenza, qualcosa forse si muove nella direzione giusta.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, i due club hanno presentato al Comune di Milano il nuovo dossier aggiornato. All'interno le nuove volumetrie, con i tagli richiesti. Ora il Comune avrebbe un paio di settimane per vedere il progetto rivisitato ed, eventualmente, avanzare ulteriori dubbi o richieste. Se, come si spera, tutto dovesse invece filare liscio, il progetto passerebbe nelle mani del Ministero delle Infrastrutture. Se dovesse arrivare l'approvazione dalla Commissione Nazionale di Dibattito Pubblico, allora il tutto dovrebbe diventare finalmente concreto, con appuntamenti esplicativi dedicati a cittadini e figure più tecniche.

Come sempre però c'è un intoppo che potrebbe far slittare tutto di un paio di settimane, le elezioni politiche. Tuttavia finalmente, forse, si è sulla strada giusta per avviare un progetto che, ad oggi, sembra ancora un parto senza fine.