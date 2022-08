Inter, è fatta per Pinamonti al Sassuolo: le cifre totali dell’affare

Adesso è fatta per davvero: Andrea Pinamonti si prepara a lasciare l'Inter e trasferirsi a titolo definitivo al Sassuolo. Le due società hanno trovato gli accordi definitivi, anche grazie alle pesanti cessioni piazzate dai neroverdi con Scamacca (al West Ham) e Raspadori (al Napoli). Le cifre finali dell'affare sono le seguenti: 20 milioni di euro per il cartellino di Pinamonti, che firmerà poi un contratto quadriennale da 2 milioni circa a stagione. Cifre che alla fine soddisfano l'Inter, che fin dall'inizio aveva fatto filtrare di voler incassare proprio quella cifra dal cartellino dell'attaccante. Nessun diritto di recompra prefissato, però: nell'accordo è stata assicurata solamente una sorta di promessa verbale in favore dei nerazzurri.