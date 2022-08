Lecce-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi: info e orari

Come di consueto, alla vigilia di Lecce-Inter Simone Inzaghi si presenterà in conferenza stampa da Appiano Gentile per rispondere alle domande dei giornalisti. Come annunciato pochi minuti fa sul sito ufficiale del club nerazzurro, l'appuntamento con l'allenatore è fissato per venerdì 12 agosto alle ore 15.00. Sarà l'occasione per ascoltare il pensiero del tecnico interista sulla nuova stagione e sui possibili movimenti sia in entrata che in uscita da qui al termine del calciomercato.