UFFICIALE – Sanchez firma con il Marsiglia: l’annuncio del club

Nuova avventura in Francia per l'attaccante cileno

Dopo la rescissione ufficiale annunciata dall' Inter due giorni fa, Alexis Sanchez ha iniziato da questa mattina la nuova avventura in Francia. Dopo l'accoglienza da vero campione da parte dei suoi nuovi tifosi nella giornata di ieri, poche ore fa è spuntato anche il comunicato ufficiale da parte del Marsiglia nel quale ha annunciato l'ingaggio a costo zero del centravanti cileno dopo la risoluzione del contratto con i nerazzurri.

Dopo 20 reti e 23 assist siglati in 108 presenze con la maglia dell'Inter, Sanchez ha lasciato per la seconda volta in carriera il campionato italiano per approdare in quello francese. Dopo aver superato le visite mediche, l'ex nerazzurro ha siglato il contratto biennale che lo legherà sino al 30 giugno 2024 al Marsiglia. Questo il comunicato dei francesi: "L'Olympique di Marsiglia annuncia l'acquisto di Alexis Sánchez. Libero da ogni contratto, l'attaccante con 143 presenze nella nazionale cilena che ha vinto 17 trofei in carriera, ha firmato dopo aver superato le visite mediche".