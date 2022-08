Lecce-Inter, designato l’arbitro per la prima stagionale in Serie A

Il countdown sta finalmente per finire: fra tre giorni anche la Serie A farà il debutto nella nuova stagione. Dopo aver assaggiato il primo calcio estivo con le amichevoli precampionato, da sabato si comincia a fare sul serio. L'Inter di Simone Inzaghi farà il suo esordio in trasferta, sabato sera alle 20.45 al Via del Mare contro il Lecce. Una neopromossa con tanta voglia di ricominciare al meglio l'avventura nella massima serie, ma che dovrà scontrarsi contro una delle formazioni più quotate per il campionato.