Nuovo stadio, ecco quando Inter e Milan vogliono inaugurarlo

Inter e Milan, avanti insieme. Sia il club nerazzurro che quello rossonero continuano il lavoro per il nuovo stadio. E fissano anche una data per inaugurarlo. Come riporta La Repubblica, entrambe le società meneghine avrebbero fissato a sei prima del 6 febbraio 2026 (metà anno prima che inizio le olimpiadi invernali, proprio a Milano) il giorno che darà vita ad un nuovo ciclo.

Il progetto, infatti, permetterà un ricavo di 200 milioni all’anno. L’investimento di 1,2 miliardi prevede anche un’area commerciale. Salvo ulteriori frenate, il dossier potrebbe essere approvato già al termine del 2021. Resta da capire quale progetto – tra quello presentato dal La Cattedrale di Populous e gli Anelli di Milano Cmr-Sportium – si aggiudicherà l’approvazione.

