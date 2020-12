Mercato – Inter, non si perde di vista Zaccagni: la strategia

L’Inter non distoglie l’attenzione da Mattia Zaccagni. Dopo l’ultima ottima stagione – 34 gare, 2 gol e 9 assist -, la nuova annata calcistica si è aperta nel migliore dei modi: 15 partite, 3 gol e 4 assist. Numeri che stanno facendo la fortuna del Verona e che mettono in mostra il centrocampista 25enne. Tra i vari ammiratori – oltre a Roma e Lazio – c’è anche l’Inter, scrive calciomercato.com.

Il club nerazzurro ha già avviato i contatti con il Verona, con cui ci sono altri discorsi di mercato in ballo. La situazione, però, gioca a favore dell‘Inter. L’ad Marotta ha l’asso nella manica: il riscatto dei veneti per Dimarco e Salcedo, il tutto a circa 15 milioni di euro. Per ora non si va avanti, ma le società si sono date appuntamento a maggio.

