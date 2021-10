Antonello (GdS): “Stadio, pronti a rivedere il progetto. Dead-line nel 2027”

Le parole del CEO nerazzurro

Alessandro Antonello , amministratore delegato corporate dell' Inter , ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport della questione stadio: "Siamo disposti a rivedere l’intero progetto nell’ottica della sostenibilità ambientale. Ma a patto che ci sia una certezza sui tempi, un’accelerazione per quanto riguarda lo stadio".

Antonello, insieme al presidente del Milan Paolo Scaroni e ai rispettivi uomini degli ufficiali tecnici dei due club, incontreranno nuovamente il sindaco di Milano Beppe Sala. Il meeting servirà per tracciare almeno le idee delle due società. Per il sì definitivo servirà l'ok della Giunta: "Ormai l’orizzonte è il 2027, - ha detto ancora Antonello - la dead-line è diventata quella. E giocheremo fino all’ultima partita della stagione precedente nel vecchio impianto. Siamo disposti a trovare un corretto bilanciamento per quanto riguarda la fase 2, ovvero quella legata al real-estate.