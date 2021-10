GdS – Inter-Udinese, le probabili scelte di Inzaghi: si cambia in attacco

Dzeko-Correa in attacco, turno di riposo per Barella?

Simone Inzaghi prepara la sfida contro l'Udinese (domenica, ore 12.30). Si giocherà ad Halloween, ma per fortuna il tecnico piacentino non dovrebbe avere scherzetti per la partita contro i friulani, bensì potrà contare su tutta la rosa. Ci sarà ancora del turnover, inevitabile in vista dei prossimi impegni cruciali contro Sheriff e Milan.