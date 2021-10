Sala apre definitivamente allo stadio: “Accordo con le società, si può deliberare rapidamente”

Fumata bianca imminente a quanto pare

Finalmente la fumata bianca per il nuovo stadio di Milano sembra ormai essere prossima. Gli incontri tra Inter , Milan e il sindaco rieletto di Milano Beppe Sala , sembrano finalmente aver dato frutti. Dopo i tentennamenti dei mesi scorsi, sembra ormai che le parti abbiano trovato l'accordo finale per poter delineare con chiarezza inizio e termine dei lavori.

Il secondo punto chiede una riconversione dell’area dell’attuale San Siro al fine di sviluppare il progetto del distretto dello sport e entertainment, in un contesto verde (anche in questo caso come da dossier già presentato). A prescindere dal timing di realizzazione del nuovo stadio, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 si svolgerà nell’attuale impianto, come tributo alla sua gloriosa storia.