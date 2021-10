Brava Inter, i veri colpi sono quelli dietro la scrivania

Ottimi segnali per il futuro della squadra

Le recenti conferme circa i prolungamenti contrattuali dei dirigenti in scadenza sono manna dal cielo per i tifosi dell'Inter. Se il club nerazzurro è tornato a vincere, a partecipare continuativamente in Champions League e ad essere competitivo per buona parte della stagione, lo si deve soprattutto all'organigramma societario creato da Suning.