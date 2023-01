GdS – Si complica ancora il nuovo stadio: le alternative per Inter e Milan

Sembra non aver fine la vicenda che riguarda il nuovo stadio di Inter e Milan. A quasi tre anni dalla presentazione del primo progetto di fattibilità del nuovo impianto che prevedeva la demolizione dell'attuale Meazza, le due società non hanno ancora incassato l'ok definitivo da parte della Giunta del Comune di Milano. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, non è escluso che il via libera venga ulteriormente posticipato in attesa delle decisioni del governo su quello che sarà il futuro di San Siro.