Dove vedere Inter-Hellas Verona: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni necessarie per seguire la partita

Dopo la faticosa vittoria in Coppa Italia contro il Parma, per l' Inter è di nuovo tempo di concentrarsi sul campionato. A San Siro arriva l' Hellas Verona , reduce da una delicata vittoria interna contro la Cremonese. La partita si giocherà sabato 14 gennaio alle ore 20.45.

Sarà possibile assistere alla gara anche scaricando l'app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inter-Hellas Verona sarà visibile in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l'app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.