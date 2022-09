Nuovo San Siro, presentato da Inter e Milan il progetto finale

Alla vigilia del primo dei dieci incontri previsti per l'apertura del dibattito pubblico, Inter e Milan hanno presentato ufficialmente il progetto del nuovo stadio. Come era già stato anticipato nei giorni scorsi, sono state apportate alcune modifiche da parte dei due club, tra cui la totale demolizione dall'attuale Giuseppe Meazza. Intorno al nuovo San Siro sorgerà invece un parco pubblico da 103mila metri quadrati e un'arena con due anelli da circa 60mila posti, di cui 9mila premium.

Rispetto all'attuale stadio il nuovo impianto sarà alto la metà, mentre la forma della Cattedrale (stadio scelto da Inter e Milan dal progetto presentato da Populous) potrebbe non rispecchiare perfettamente le immagini circolate negli ultimi anni. Anche causa dell'aumento delle materie prime, l'investimento finale dovrebbe andare oltre gli 1,3 miliardi inizialmente previsti per la realizzazione dell'intera area. Lo stadio, poi, potrebbe essere inaugurato per la stagione 2027-2028.