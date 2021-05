TS – Sorpasso Oaktree, Bain Capital ora insegue: i dettagli della trattativa con Suning

Servirà ancora del tempo per chiudere l'affare, Bain Capital resta comunque in corsa e non sono da escludere altri colpi di scena

Raffaele Caruso

Novità importante per il futuro dell'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Oaktree Capital ha superato Bain Capital ed è in pole per il prestito-ponte in favore di Suning.

Il fondo californiano acquisterebbe il 31% di Lion Rock e effettuerebbe un prestito da140 milioni di euro come finanziamento da utilizzare per il club nerazzurro.

Un affare totale da 300 milioni di euro, una formula mista tra equity e credito che avrebbe un vantaggio rispetto a quella di Bain Capital, in termini di interessi. Al momento Oaktree preferisce non commentare le trattative, all'appello mancano alcuni dettagli e l'operazione resta complessa. Servirà ancora del tempo per chiudere l'affare, Bain Capital resta comunque in corsa e non sono da escludere altri colpi di scena.