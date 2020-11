Nazionali – L’Olanda di de Boer convoca de Vrij. E c’è una brutta notizia per l’Inter

Saranno ben tre le partite che l’Olanda di Frank de Boer dovrà affrontare nel corso delle prossime settimane. Prima l’amichevole internazionale contro la Spagna, per poi concludere con le due gare valevoli per la Nations League contro Bosnia e Polonia. L’ex allenatore dell’Inter, chiamato da pochi mesi sulla panchina Oranje come commissario tecnico per sostituire l’addio di Ronald Koeman, ha appena diramato le convocazioni per i 25 calciatori che saranno a sua disposizione.

Tra questi, ovviamente, non poteva mancare Stefan de Vrij. Si tratta di un durissimo colpo per l’Inter, che dovrà assecondare la convocazione del difensore centrale nonostante il durissimo sfogo che Beppe Marotta aveva rivolto la scorsa settimana contro le selezioni. Una brutta notizia nel mondo nerazzurro non tanto per la chiamata del calciatore, più che scontata per la caratura del difensore, quanto per l’emergenza che la difesa dell’Olanda sta vivendo in questo momento per via delle assenze di Van Dijk e de Ligt che costringerà l’interista a fare gli straordinari.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<