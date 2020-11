Ufficiale – Il Belgio convoca Lukaku: l’Inter lo recupera contro l’Atalanta?

E’ appena arrivata la notizia che Antonio Conte e Beppe Marotta mai avrebbero voluto sentire in questo momento. Il Belgio, come ci si aspettava, ha infatti convocato ufficialmente Romelu Lukaku in vista degli impegni della nazionale contro Svizzera (amichevole), Inghilterra (Nations League) e Danimarca (Nations League). Il centravanti belga è infatti reduce da un infortunio e non ha ancora recuperato dallo stop di settimana scorsa, ma evidentemente il ct Roberto Martínez non ha considerato questo aspetto o comunque potrebbe prima volerne testare direttamente le sue condizioni.

Eppure sembrava chiarissimo l’appello che l’amministratore delegato Marotta aveva rivolto alle selezioni la scorsa settimana, invitandole a non mettere a rischio le condizioni dei calciatori reduci da guai fisici come nel caso di Lukaku. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore nel corso delle quali non escludiamo una possibile contromossa da parte dell’Inter. Ma, guardando l’altro lato della medaglia, la convocazione del centravanti potrebbe essere vista come un buon segnale di recupero in vista del match di domenica a Bergamo contro l’Atalanta.

