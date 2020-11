Ufficiale – L’Inter presenta la nuova squadra eSports per FIFA21

Ormai da qualche stagione l’Inter ha scelto di tuffarsi e puntare molto forte nel mondo degli eSports. Un settore già molto ricco e in continua ascesa, in cui già diverse importanti realtà si sono consolidate nel corso degli anni. Dopo aver siglato un accordo con Electronic Arts, il club nerazzurro con un comunicato ufficiale ha presentato i quattro nuovi giocatori che prenderanno parte alla massima competizione di FIFA21 e rappresenteranno i propri colori nella nuova stagione, tutti e quattro provenienti da diversi paesi.

Questa la nota dell’Inter: “Dopo aver siglato la partnership con Electronic Arts (EA) ed aver preso parte agli eventi FIFA che hanno preceduto l’inizio della EA Global Series, Inter eSports è adesso pronta ad esordire nella massima competizione di FIFA21 con un roster di giocatori di livello internazionale, provenienti da quattro paesi diversi: il brasiliano Pedro “InterPResende97” Resende, l’olandese Levy “Inter Levy” Frederique, il colombiano Nicolas “Inter NLaos_X” Velasco e il talento italiano Manoel “Inter MNeto77” Neto. La nuova squadra di Inter eSports rappresenterà il Club nerazzurro in tutti i principali tornei della EA Global Series in Europa e in Sud America per la stagione di FIFA 21”.

Il commento del CEO Corporate, Alessandro Antonello: “La creazione della nuova squadra di Inter eSports con un partner leader nel settore come Bundled rappresenta un ulteriore passo in avanti del nostro Club nel mondo degli eSports. La nostra nuova squadra, di respiro internazionale, ci permetterà di allargare ulteriormente la presenza del brand Inter in tutto il mondo, coinvolgendo le nuove generazioni e tutti gli appassionati di calcio reale e virtuale”.

