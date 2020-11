Lukaku convocato dal Belgio, il ct Martinez: “Ho parlato con lui e l’Inter: siamo fiduciosi”

Il nome di Romelu Lukaku compare nella lista diramata dal ct Roberto Martinez in vista dei prossimi impegni del Belgio durante la sosta per le Nazionali. L’attaccante nerazzurro sta facendo di tutto per esserci domenica pomeriggio in campo contro l’Atalanta, dopo il forfait in Champions League contro il Real Madrid.

L’Inter sperava in un assist dal Belgio che però non è arrivato: Conte infatti avrebbe preferito far riposare e recuperare al 100% Lukaku sfruttando la sosta. Il ct Roberto Martinez ha parlato di lui in conferenza stampa, ecco le sue parole riportate da TMW: “Siamo rimasti in contatto con Romelu da quando ha avuto questo problema muscolare contro lo Shakhtar Donetsk. E abbiamo anche mantenuto contatti con l’Inter. Ha ancora qualche giorno per riprendersi e siamo fiduciosi che possa essere disponibile da lunedì. Decideremo poi con il reparto medico se sarà in grado di giocare”.

