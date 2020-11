Espn – Il Tottenham pensa ancora a Skriniar ma c’è anche il Liverpool: Klopp sfida Mourinho

Milan Skriniar è da poco tornato a disposizione di Conte dopo essere guarito dal coronavirus e contro l’Atalanta potrebbe scendere in campo al centro della difesa nerazzurra. Attorno a lui però non si placano le voci di mercato.

Secondo quanto riportato da Espn, il Tottenham di José Mourinho è pronto a tornare alla carica in vista della prossima finestra invernale di mercato ma lo Special One deve fare i conti con la concorrenza del Liverpool. Klopp è infatti alla ricerca di un sostituto all’altezza che possa rimpiazzare in difesa l’infortunato Van Dijk.

L’Inter, come fino a poco tempo fa, non è intenzionata a privarsi a cuor leggero dello slovacco ma valuterà le offerte che arriveranno sulla scrivania nerazzurra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<