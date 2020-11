Inter, la svolta passa dai nuovi: Hakimi, Vidal e Kolarov per dare una scossa alla stagione

Sono stati più complicati del normale i tempi d’inserimento per i nuovi acquisti in casa Inter. Se consideriamo infatti che la preparazione estiva è stata realizzata in fretta e furia in sole due settimane, con pochissime amichevoli a disposizione, Antonio Conte una volta iniziati i molteplici impegni stagionali che stanno tenendo occupata la sua squadra con tre partite a settimana, non ha avuto praticamente più tempo per mettere a punto certe dinamiche molto importanti per il rodaggio dei nuovi.

Come scritto questa mattina sulle pagine di Tuttosport, sono i tre acquisti Hakimi, Vidal e Kolarov da cui Conte si aspetta qualcosa in più. In nessun caso possiamo parlare di bocciatura, anche perché al momento solamente il difensore ha realmente deluso le aspettative con prestazioni sottotono, mentre il cileno e l’esterno marocchino hanno alternato ottime gare a serate negative come quella di Madrid. Ma se i tifosi dell’Inter stanno aspettando una scossa dalla propria squadra, sono proprio loro tre che potrebbe cambiare positivamente le sorti della stagione.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<