Dopo quanto successo al Mondiale in Qatar, si pensava che la vicenda tra André Onana e il Camerun fosse terminata. Il portiere interista aveva dato l’addio alla Nazionale dopo essere stato messo fuori rosa dal CT camerunense. La questione è diventata politica: secondo quanto riporta Tuttosport, Narcisse Mouelle Kombi, ministro dello Sport, avrebbe fatto pressioni per farlo rientrare in rosa. È lo stesso ministro che ad aprile aveva contattato l’Inter per cercare di reinserire il portiere nella selezione africana.

Dopo l’ottima stagione di Onana, il suo nome è tornato nella lista dei pre convocati del Camerun per l’amichevole in programma contro il Messico. Gara prevista per il 10 giugno, quando il 27enne sarà tra i pali a Istanbul nella finale di Champions League contro il Manchester City. Una “furbata” della federazione per far dimenticare quanto successo qualche mese fa. Inutile dire che il portiere dell’Inter non risponderà alla chiamata della sua Nazionale.

Come riporta il quotidiano piemontese, le ragioni sono due: la prima, come si può immaginare, è il fatto di dover giocare la partita più importante della sua carriera finora a livello di club. La seconda è invece la decisione presa di lasciare la Nazionale, che in questi mesi non è cambiata. Il portiere ha commentato tutta questa vicenda con una storia su Instagram dove si legge: “Le cose si spaccano se tenute insieme dalle menzogne“. Una risposta anche alle dichiarazioni del CT Song che in precedenza aveva affermato di sentire spesso Onana e di considerarlo come il suo fratellino.