Onana-Camerun, è finita: il portiere dice addio alla Nazionale

Finisce nella maniera peggiore la storia d'amore tra André Onana, portiere dell'Inter, e la nazionale del Camerun. Onana era stato allontanato durante il Mondiale in Qatar dopo una sola partita, a causa dei dissapori interni con il tecnico Song e, forse, Samuel Eto'o. Ora l'estremo difensore, tramite i propri canali social, ha fatto sapere ai propri fan che non tornerà a difendere i colori della propria nazionale.

"Ogni storia, per quanto bella possa essere, arriva ad una fine. E la mia con la nazionale del Camerun è finita. I giocatori ed i nomi vanno e vengono, ma il Camerun viene prima di ogni calciatore. Il Camerun resta eterno e così farà anche il mio amore per questi colori e per i nostri tifosi. I miei sentimenti non cambieranno: il mio cuore continuerà a battere per il Camerun ovunque andrò. Cercherò di mantenere sempre alta la bandiera di questa nazione. Continuerò a tifare, questa volta da semplice tifoso. Non posso fare altro che ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato negli anni e che hanno creduto che io potessi essere utile a questa squadra. La Nazionale prima di tutto, sempre".