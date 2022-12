Handanovic, futuro in bilico: cosa farà il capitano nerazzurro?

Samir Handanovic sembra ormai prossimo a concludere la propria avventura in nerazzurro dopo 11 anni. Lo sloveno infatti, che a giugno andrà a scadenza di contratto, difficilmente verrà rinnovato dall' Inter per un'altra stagione. Il suo futuro però è ancora incerto.

Una parte di Handanovic infatti si sente ancora all'altezza e vorrebbe continuare a giocare, magari anche in un club non di primissima fascia. D'altro canto però la sua carriera è inevitabilmente destinata a finire a breve, e non è detto che arrivino proposte soddisfacenti, soprattutto dal punto di vista del minutaggio. Panchina per panchina a quel punto, tanto varrebbe rimanere all'Inter piuttosto che in una realtà minore. Perciò non è da escludere che il capitano nerazzurro appena i guantoni al chiodo a fine stagione.