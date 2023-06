L’Inter ha siglato un nuovo accordo con Paramount+ per le ultime due partite della stagione, tra le quali c’è anche la prestigiosa finale di Champions League. Una partnership importante che garantirà ai nerazzurri un buon introito.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’accordo dovrebbe portare nelle casse dell’Inter circa 10 milioni di euro totali, da dividere tra questa stagione e la prossima. Infatti, sembra probabile che questa partnership possa estendersi anche per la prossima stagione, con Paramount+ che potrebbe diventare sponsor sul retro della maglia.

Questi i dettagli sull’accordo secondo il quotidiano:

4 milioni di euro per questo finale di stagione

4,5 milioni di euro per la stagione 2023/2024

1,5 milioni di euro per contenuti comuni (produzione video a tema nerazzurro)

Se confermata l’indiscrezione sulla prossima annata, Paramount+ garantirebbe un introito maggiore rispetto all’attuale partner, Lenovo, che attualmente dovrebbe garantire all’Inter un incasso di circa 3 milioni di euro.

Stando ad altre fonti, c’è la possibilità che l’accordo per la prossima stagione non comprenda il back sponsor ma una serie di possibili iniziative e altre forme di partnership. Al momento però non c’è nulla di ufficiale.