Non c’è Federico Dimarco nell’elenco dei calciatori partiti per Torino dove si giocherà l’ultima gara del campionato di Serie A ad una settimana dalla finale di Champions League. In vista di Torino-Inter, sfida in cui Inzaghi non dovrebbe ricorrere ad un profondo turnover rispetto a quanto ipotizzato negli scorsi giorni, l’esterno mancino è stato lasciato precauzionalmente a riposo dopo un leggero fastidio muscolare avvertito nelle scorse ore. Considerando che il suo impiego non era previsto per il match di oggi, è stato preferito lasciarlo fuori dai convocati. Pronto, dunque, Robin Gosens.