Onana, il Leone di Champions: è il portiere con più parate finora

André Onana non ha ancora trovato lo spazio che sperava all'Inter, perlomeno non in campionato. Nelle notti di Champions League però finora il camerunense si è reso protagonista, sfruttando l'occasione per mettersi in mostra. Dieci interventi (record all'esordio per un portiere nerazzurro in UCL) per limitare i danni contro il Bayern Monaco e due per mantenere la porta inviolata contro il Viktoria Plzen. Numeri che lo innalzano al top in Europa.