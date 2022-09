Moratti sulle difficoltà dell’Inter: “Bisogna insistere con Inzaghi”

Massimo Moratti , leggendario ex Presidente dell 'Inter , segue ancora con molta attenzione ciò che accade in casa nerazzurra, da tifoso. L'ex patron ha parlato della difficile situazione della squadra ai microfoni di TMW. Queste le sue parole:

"Non mi aspettavo un inizio del genere considerando i risultati dell'anno scorso. Soprattutto perché squadra e allenatore dovrebbero essere già rodati. Ovviamente l'infortunio di Lukaku ha pesato parecchio, cambiando la situazione e generando un handicap. Senza contare che forse è stato un po' sottovalutato l'addio di Perisic, che faceva la differenza. Il problema però è più ampio secondo me, specie se riguarda i rapporti tra giocatore e tecnico come si legge su certi giornali. Spero non sia vero, anche perché penso che Inzaghi sia un bravissimo ragazzo e un ottimo tecnico. La squadra è più o meno la stessa dell'anno scorso, spero si riprendano".