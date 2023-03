Onana nella top 10 dei migliori portieri al mondo: ecco perché

André Onana in pochi mesi è entrato nel cuore dei tifosi nerazzurri. Sarà il suo essere un po’ “matto”, sarà l’ebbrezza di avere di nuovo un portiere che si tuffa, ma i fan dell’Inter adorano quello che ormai è diventato il titolare fisso della squadra. Nonostante, a parte qualche grande intervento ad esempio con il Porto, non abbia ancora fornito prestazioni clamorosamente decisive, il camerunense è finito nella top 10 dei dieci migliori portieri al mondo stilata da FourFourTwo.

Onana si piazza nono, dietro ad una vecchia conoscenza della Serie A, Donnarumma. Al primo posto Alisson, al secondo Courtois. Ecco la classifica completa:

Alisson Courtois Ter Stegen Pope Ederson Neuer Sommer Donnarumma Onana Emiliano Martinez



Ma perché, pur senza fornire apparentemente prestazioni clamorose Onana rientra in questa classifica? La spiegazione di FourFourTwo è piuttosto chiara: al momento Onana è il secondo nei principali campionati europei per gli expected goal sventati. In pratica, sta salvando l’Inter più volte di quanto non si creda e nel dato specifico è tra i migliori in assoluto al mondo. Ecco perché questo posto in top 10 è suo di diritto, anzi, a ben vedere forse la nona posizione gli sta anche un po’ stretta…