UFFICIALE – L’Inter saluta Lele Oriali: il comunicato dei nerazzurri

L'annuncio ufficiale da parte della società è arrivato pochi minuti fa

Alla fine, purtroppo, è tutto vero. L' Inter pochi minuti fa ha ufficializzato l'esonero di Lele Oriali dallo staff tecnico. La leggenda nerazzurra, così, continuerà al fianco del c.t. Roberto Mancini alla guida della Nazionale Italiana. Un addio doloroso per una delle figure più importanti degli ultimi anni dell'Inter. Dopo la rescissione del contratto di Antonio Conte , serpeggiava forte la voce dell'addio anche di Piper. E così oggi è arrivato il comunicato ufficiale, che vi riportiamo qui sotto dal sito ufficiale dell'Inter:

"FC Internazionale Milano comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Gabriele Oriali è stato sollevato dall’incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale."