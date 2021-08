Social – Il saluto di Javier Zanetti a Oriali: “La parola grazie non è abbastanza”

Il messaggio d'addio del Pupi a una leggenda dell'Inter come Lele Oriali

Dopo l'ufficialità dell'esonero di Lele Oriali sul sito dell'Inter, Javier Zanetti (vice presidente del club nerazzurro) ha voluto salutare la leggenda del calcio italiano con un lungo messaggio postato sui social: "La parola ‘grazie’ non è abbastanza per chi da anni e per anni ha condiviso il mondo Inter sempre al massimo. Oggi perdiamo con grande dispiacere un vincente, un uomo vero e soprattutto un grande interista. Un enorme abbraccio a Lele Oriali. L’Inter è e sarà sempre casa tua."