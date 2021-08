Le probabili formazioni di Inter-Genoa: c’è Sensi alle spalle di Dzeko

Pochi dubbi per mister Inzaghi, Ballardini punta su alcuni giovani: c'è anche Vanheusden

Finalmente ci siamo: bentornata cara Serie A . L' Inter è pronta a scendere in campo per la prima di campionato contro il Genoa : luci pronte ad accendersi a San Siro dalle ore 18.30. La squadra di mister Inzaghi arriva al match con pochi dubbi di formazione. Come riporta La Gazzetta dello Sport , oltre al solito trio difensivo, sulla destra c'è Matteo Darmian che dovrebbe spuntarla su Dumfries. L'attacco, orfano di Lautaro (infortunato e squalificato) e di Sanchez (infortunato), dovrà contare sul solo Edin Dzeko con Sensi adattato seconda punta dopo l'ottima prestazione contro la Dinamo Kiev .

Genoa che, invece, è già in situazione d'emergenza tra infortuni, squalificati ed esclusioni legate al mercato (Destro, per esempio). Mister Ballardini dovrà puntare su alcuni giovani come l'ex nerazzurro Zinho Vanheusden: in attacco, al fianco dell'esperto Pandev, ci sarà uno tra Bianchi e Buksa con il primo favorito.