GdS – C’è l’offerta ufficiale per Thuram: la strategia dell’Inter

É già pronto il contratto per il francese fino al 2026: Correa resta l'altra opzione

Passi in avanti importanti per Marcus Thuram. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri è stata presentata ufficialmente l'offerta dell'Inter: 20 milioni di euro più cinque di bonus. Il Gladbach sembra essere già rassegnato a perdere il suo gioiellino ma continua a chiedere 30 milioni di euro. La strategia nerazzurra sul mercato, però, è partita: la volontà del giocatore, per cui è già pronto un contratto quinquennale da 3,5/4 milioni di euro a stagione, sarà fondamentale. Il Decreto Crescita sarà un altro aspetto importante nella scelta dell'attaccante: a differenza di Correa, il francese usufruirebbe del vantaggio fiscale.