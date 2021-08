CdS – Insigne, l’Inter vuole provare il colpo all’ultimo minuto

Priorità a uno tra Thuram e Correa ma l'opportunità Insigne interessa molto all'Inter

La ciliegina sulla torta. Questo sarebbe l'acquisto di Lorenzo Insigne da parte dell'Inter. La società nerazzurra, come riporta il Corriere dello Sport, sta monitorando da settimane la situazione del numero 10 della Nazionale Italiana che, come si sa, non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale con il Napoli. Nei piani di Marotta e Ausilio, la priorità è uno tra Thuram e Correa: se negli ultimi giorni di mercato Insigne diventasse un'opportunità di mercato, i due dirigenti si fionderebbero su di lui ma per ora l'intenzione è di provarlo a prendere a zero il prossimo anno.