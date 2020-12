Orrico: “Conte attira su di sé la critica per salvare la squadra. Piano B? Ha dato ascolto a Capello”

Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva all’indomani del successo nerazzurro maturato alla Sardegna Arena sul Cagliari.

Ecco le sue parole: “L’Inter ha punti di riferimento importanti, ma anche altri precari. Conte cerca di scuotere continuamente l’ambiente per attirare su di sé l’attenzione della critica, per salvare la squadra da analisi più profonde”.

Modulo e piano B: “Conte preferisce la difesa a tre, le modifiche viste a gara in corso con il Cagliari sono contingenti, non lascerà il modulo sul quale lavora da anni. Inconsciamente, però, ha dato ascolto a Capello che gli diceva di cambiare piano. L’Inter ora deve sfoltire la rosa, anche per alleggerire il peso psicologico di Conte nella gestione dei calciatori”

