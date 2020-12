Paganin su Inter-Shakhtar: “Eriksen è l’uomo giusto per aprire la partita. Biscotto? Pensarci troppo complica la vita”

Massimo Paganin, ex difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio a poche ore dal calcio di inizio di Inter-Shakhtar Donetsk, match che deciderà le sorti europee nerazzurre, appese anche al risultato di Real Madrid-Borussia M.

Paganin ha dichiarato: “Anche se Conte ultimamente ha usato un 3-5-2 puro, Eriksen titolare potrebbe essere l’arma giusta. Potrebbe partire da mezzala e poi diventare a seconda della necessità trequartista. Contro una squadra che ci chiude molto può dare un grande contributo per aprire la partita. Credo sarebbe una scelta migliore rispetto a Stefano Sensi, sia perché il danese è abituato a certe partite che per la lunga assenza dell’ex Sassuolo. Potrebbe essere una variante in corso d’opera”.

Sul fantasma del “biscotto” tra Real e Borussia ha poi aggiunto: “Prima di tutto l’Inter deve fare il suo e vincere a tutti i costi. Non si può e non si deve giocare con la radiolina, ci si complica la vita e basta. Fare calcoli diventa dannoso. Certo, se l’Inter dovesse andare avanti è possibile che le rivali decidano di non farsi male, ma sono convinto che squadre come il Real Madrid scendano sempre in campo per vincere. Al giorno d’oggi i ‘biscotti’ sono molto più complicati da fare rispetto al passato”.

