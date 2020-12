È il giorno di Inter-Shakhtar, ballottaggio fra Barella ed Eriksen a centrocampo: le probabili formazioni

È arrivato il giorno di Inter–Shakhtar Donetsk: questa sera i nerazzurri saranno in campo al Meazza nella sfida più importante di questa prima parte di stagione. Battendo gli ucraini Romelu Lukaku e compagni si assicurerebbero quantomeno l’accesso ai sedicesimi di Europa League, garantendosi anche gli ottavi di Champions se la sfida fra Real Madrid e Borussia M’Gladbach non dovesse chiudersi in parità.

La novità dell’ultima ora nella formazione dei nerazzurri riguarda Nicolò Barella: il centrocampista era dato come probabile assente a causa di un problema alla caviglia, ma le sue condizioni sono migliorate. Prima della gara si farà un test per capire se potrà essere impiegato o meno. In alternativa è pronto Christian Eriksen, che potrebbe avere un’insperata possibilità dal primo minuto.

Pochi dubbi negli altri reparti: Ashley Young dovrebbe avere una maglia sulla fascia sinistra con Hakimi impiegato a destra, mentre in difesa confermatissimo il pacchetto dei tre titolari.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Bondar, Vitao, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tete, Marlos, Taison; Dentinho

